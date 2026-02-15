Некоторые европейские лидеры начали осознавать, что остались на обочине политических процессов. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, проанализировав речи руководителей ЕС на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Анализируя сказанное ими, можно сделать вывод: начало приходить осознание, что они остались на обочине политических процессов", — написал спикер ГД.

Среди таких политиков Володин упомянул президента Финляндии Александра Стубба.

По его мнению, заявление финского лидера на конференции можно расценивать как оправдание перед гражданами своей страны за вступление в НАТО. Володин напомнил, что Финляндии "никто и ничто" не угрожало. Государство развивалось благодаря дешевым российским природным ресурсам и инвестициям. Председатель Госдумы подчеркнул, что "сегодня нет ни первого, ни второго". До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Европы начали чувствовать и осознавать, что находятся сегодня уже даже не в позиции обслуживающего персонала.

По ее словам, заокеанские партнеры разговаривают с европейцами так, как не разговаривают даже с противниками. Дипломат отметила, что Европа превратилась в "молчаливую жертву" того, что с ней совершили изнутри и извне. При этом Захарова обратила внимание, что Россия, которую в Европе якобы так боятся, не причастна к этому краху.