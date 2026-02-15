Посол рассказал о сроках визита Путина в Индонезию

Сроки визита президента Россию Владимира Путина в Индонезию будут согласовываться по дипломатическим каналам, заявил в интервью агентству РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. Он подчеркнул, что поездка требует серьезной проработки.

Во время своего визита в Россию в декабре 2025 года президент Индонезии Прабово Субианто пригласил российского лидера посетить его страну с визитом в 2026-2027 году. Президент РФ принял предложение индонезийского коллеги, напомнил Толченов. Конкретные сроки, по его словам, будут согласовываться по дипканалам с учетом рабочего графика лидеров государств.

Как добавил глава дипмиссии, такая встреча в верхах "потребует серьезной подготовки". Речь идет, прежде всего, о практической реализации договоренностей, достигнутых на переговорах лидеров стран.