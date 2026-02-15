Володин ответил на заявление Зеленского о возрасте Путина
Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о возрасте российского лидера Владимира Путина, лишь демонстрирует слабость. Об этом заявил спикер Государственной Думы (ГД) Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, Зеленский пытается всех убедить, что он молод, потому что это его основное преимущество.
Ранее заявление Зеленского прокомментировал «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Я читал это абсолютно хамское заявление. Я даже не могу комментировать слова Зеленского, глупость, которую он несет. Чего заслуживает такой человек? Он вообще не имеет права садиться за стол переговоров с нашим президентом. Он нелегитимен», — сказал он.