$77.1991.56

В МИД РФ заявили об отсутствии реакции от Киева на ряд предложений Москвы

Газета.Ru

Киев не ответил на предложение Москвы создать двусторонний центр мониторинга и контроля режима прекращения огня. Об этом во время интервью для ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

В МИД РФ заявили об отсутствии реакции от Киева на ряд предложений Москвы
© РИА Новости

По его словам, украинские власти также никак не отреагировали на идею сформировать рабочие группы для решения трех типов вопросов. Среди них — политические, военные и гуманитарные.

"Не последовало внятной реакции и на нашу готовность повысить уровень глав делегаций [на переговорах]", — подчеркнул дипломат.

Третий раунд переговоров в формате РФСШАУкраина запланирован на 17–18 февраля и состоится в Женеве. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что швейцарский город выбрали в качестве площадки для диалога из соображений целесообразности и удобства для всех сторон. Ожидается, что делегацию Москвы на встречах возглавит помощник президента Владимир Мединский.

14 февраля газета Politico со ссылкой на источники написала, что представители РФ и Украины в ходе консультаций в Объединенных Арабских Эмиратах якобы достигли понимания, как определить режим прекращения огня и как может выглядеть демилитаризованная зона.