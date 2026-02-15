В МИД РФ заявили об отсутствии реакции от Киева на ряд предложений Москвы

Киев не ответил на предложение Москвы создать двусторонний центр мониторинга и контроля режима прекращения огня. Об этом во время интервью для ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

По его словам, украинские власти также никак не отреагировали на идею сформировать рабочие группы для решения трех типов вопросов. Среди них — политические, военные и гуманитарные.

"Не последовало внятной реакции и на нашу готовность повысить уровень глав делегаций [на переговорах]", — подчеркнул дипломат.

Третий раунд переговоров в формате РФ — США — Украина запланирован на 17–18 февраля и состоится в Женеве. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что швейцарский город выбрали в качестве площадки для диалога из соображений целесообразности и удобства для всех сторон. Ожидается, что делегацию Москвы на встречах возглавит помощник президента Владимир Мединский.

14 февраля газета Politico со ссылкой на источники написала, что представители РФ и Украины в ходе консультаций в Объединенных Арабских Эмиратах якобы достигли понимания, как определить режим прекращения огня и как может выглядеть демилитаризованная зона.