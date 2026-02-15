В МИД рассказали о спасении российской диппочты от бандитов в Бразилии

Самообладание и правильный анализ обстановки позволили транспортному средству с российской дипломатической почтой избежать преследования вооружённых преступников в Рио-де-Жанейро в 2006 году, сообщил в беседе с РИА Новости директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Виктор Попов.

В ходе общения с агентством собеседник поведал, что в 2006 году автомашина с диппочтой, следовавшая из аэропорта в генеральное консульство России в Рио-де-Жанейро, стала объектом нападения вооружённых бандитов. Дипломат рассказал, что лишь благодаря хладнокровию водителя и умению адекватно оценить сложившуюся ситуацию экипажу удалось вырваться из-под удара и уйти от преследования, в результате чего дипломатическая почта была благополучно спасена.