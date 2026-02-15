Россия, США и Украина договорились работать «без утечек»

Участники переговоров России, США и Украины условились работать «без утечек». Об этом во время интервью для ТАСС рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

По его словам, Киев согласился вновь сесть за стол переговоров из-за давления со стороны американцев и поражений на фронте.

«Участники [трехсторонних консультаций] договорились работать в режиме тишины, не допуская утечек. Поэтому воздержусь от комментариев по поводу хода и содержания ведущихся на этой площадке дискуссий», — сказал дипломат.

23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прошли заседания рабочей группы по вопросам безопасности в трехстороннем формате Россия — США — Украина. Новые встречи состоялись там же 4 и 5 февраля.

Третий раунд переговоров запланирован на 17–18 февраля и состоится в Женеве. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выбор швейцарского города в качестве площадки для диалога обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех сторон.

Ранее журналисты выяснили, сколько делегатов будут представлять Москву на переговорах в Женеве.