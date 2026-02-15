В Евросоюзе нет ни содержательных аргументов, ни реальных рычагов, чтобы претендовать на роль участника мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя амбициозные заявления европейских лидеров, которые требуют места за столом переговоров.

© council.gov.ru

«Ни судьба Донбасса, ни Запорожья и Херсонщины никак не скажется на Польше – как не касалась ни самой Польши, ни Европы на протяжении всего ХХ века. Серьезных ответов на вопрос, зачем европейцы нужны на переговорах, нет ни у него, ни у Макрона, ни у Каллас. А действительно – зачем? Чтобы сорвать даже те хрупкие переговоры, которые уже ведутся? Чтобы надувать щеки и чувствовать себя важными?» – рассуждает Пушков в своем ТГ-канале.

По мнению парламентария, громкие требования Варшавы, Парижа и Брюсселя о включении в переговорный процесс продиктованы исключительно внутренними комплексами. Как пояснил Пушков, европейские политики испытывают острое чувство ущемленного самолюбия из-за того, что их кандидатуры даже не рассматриваются в качестве посредников.

Поводом для жесткой оценки со стороны члена Совета Федерации стал демарш главы МИД Польши Радослава Сикорского. Варшава настойчиво требует присутствия представителей Евросоюза на любых дипломатических площадках, касающихся будущего Украины. Однако, как подчеркивает Пушков, все доводы, которые польский министр пытается использовать для обоснования этой позиции, являются надуманными и не выдерживают критики.

Сенатор констатировал, что у Евросоюза попросту отсутствуют инструменты для конструктивного влияния на ситуацию. Вместо реального вклада в мирный процесс присутствие европейских функционеров может привести лишь к обратному эффекту – срыву уже налаживаемых контактов.

Напомним, глава МИД Польши потребовал, чтобы Евросоюз получил возможность участвовать в мирных переговорах по Украине, усомнившись в лидирующей роли США по этому вопросу.