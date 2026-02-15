Песков рассказал, что Путин в России популярен «от мала до велика»

Штурмовые группы 21-й бригады ВСУ провели безуспешную контратаку в Сумской области, двое солдат взяты в плен. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Противник провел одну контратаку силами штурмовых групп 21-й отдельной мехбригады. Комплексным огневым поражением атаки отражены. В ходе отражения в плен взято двое военнослужащих 21-й бригады", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что продолжается продвижение бойцов группировки "Север" в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах области.