В МИД допустили необычный шаг по Украине

Россия готова обсуждать идею введения внешнего управления Украиной после завершения конфликта. Об этом в интервью МИД РФ Михаил Галузин.

«Идея введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН не нова. Подобные прецеденты имели место в рамках миротворческой деятельности всемирной организации. В целом Россия готова обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения в Киеве временного внешнего управления», — сказал он.

Дипломат допустил, что такой шаг позволит провести на Украине демократические выборы и привести к власти «дееспособное правительство, с которым можно было бы подписывать полноценный мирный договор». При этом Галузин подчеркнул, что сейчас идея внешнего управления Украиной почти не обсуждается.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что военная победа РФ в спецоперации уже просматривается по нескольким параметрам.