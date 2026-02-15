Европа, отказавшись от диалога с Россией, сама лишила себя места за переговорным столом по урегулированию на Украине. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, лица, отвечающие за формирование внешнеполитических установок "единой Европы", из-за своей "идеологической зашоренности и откровенной некомпетентности" просчитались в стратегическом плане.

Брюссель, отказавшись от прямого диалога с Россией, по сути, сам лишил себя места за переговорным столом, подчеркнул Галузин.

Говоря о намерении Евросоюза назначить своего переговорщика для диалога с Москвой по Украине, собеседник агентства отметил, что что эта идея находится на стадии обсуждения внутри ЕС.

Галузин также обратил внимание, что данная инициатива принадлежит отдельным политикам стран - членов ЕС, а не еврочиновникам.

Сам же Брюссель, судя по заявлениям официальных лиц, относится к идее назначения спецпредставителя весьма прохладно, поскольку его появление противоречит русофобской линии внешнеполитической службы ЕС и лично ее руководителя Каи Каллас на изоляцию РФ и сведение к минимуму каких-либо контактов с Москвой, отметил замглавы МИД.

В связи с этим Галузин добавил, что евробюрократы абсолютно недоговороспособны, так как оперируют лишь языком ультиматумов, требуют односторонних уступок и нацелены на нанесение России максимального ущерба.

Пока в ЕС не поймут, что честное обсуждение первопричин конфликта на Украине - это не уступка России, а вклад в долгосрочную стабильность и безопасность на европейском континенте, говорить об их роли в мирном урегулировании в каком бы то ни было качестве представляется преждевременным, резюмировал Галузин.