Грузии посоветовали задуматься о выгоде дипотношений с РФ

Галузин: Грузии стоит задуматься о выгоде дипотношений с РФ
Властям Грузии стоит задуматься о том, что дипломатические отношения с Россией принесли бы экономике страны дивиденды. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Думаю, сотрудничество с Россией выступает одним из главных факторов беспрецедентного экономического подъема в Грузии, - сказал он. - Однако с успехами в экономике резко контрастирует отсутствие политического диалога. Наверное, грузинским властям стоило бы задуматься, сколь больших результатов можно было бы добиться при наличии дипотношений с Россией".
Галузин добавил, что вопрос о восстановлении дипотношений остается делом Грузии.
"Мы лишь хотим, чтобы в Тбилиси знали: Москва открыта к расширению сотрудничества там, где оно приносит обоюдную выгоду", - указал замминистра.
Высокопоставленный дипломат обратил внимание, что в 2025 году товарооборот между двумя странами составил рекордные 2,7 млрд долларов.
"На наш рынок приходится две трети поставок грузинского вина, больше половины спиртных напитков, 40% минеральной воды и 90% фруктов. Россия, в свою очередь, является ведущим поставщиком в Грузию пшеницы и нефти. В ключевой для Грузии туриндустрии ситуация схожая. Почти каждый четвертый турист - из нашей страны", - подчеркнул он.