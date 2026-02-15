Властям Грузии стоит задуматься о том, что дипломатические отношения с Россией принесли бы экономике страны дивиденды. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

© Global look

"Думаю, сотрудничество с Россией выступает одним из главных факторов беспрецедентного экономического подъема в Грузии, - сказал он. - Однако с успехами в экономике резко контрастирует отсутствие политического диалога. Наверное, грузинским властям стоило бы задуматься, сколь больших результатов можно было бы добиться при наличии дипотношений с Россией".

Галузин добавил, что вопрос о восстановлении дипотношений остается делом Грузии.

"Мы лишь хотим, чтобы в Тбилиси знали: Москва открыта к расширению сотрудничества там, где оно приносит обоюдную выгоду", - указал замминистра.

Высокопоставленный дипломат обратил внимание, что в 2025 году товарооборот между двумя странами составил рекордные 2,7 млрд долларов.