Канадские власти знают о том, что украинский националист Ярослав Гунько находится в розыске Интерпола, однако отказываются его экстрадировать и не привлекают к ответственности самостоятельно, тем самым нарушая решения Нюрнбергского трибунала, заявил в беседе с РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.

Степанов указал, что канадская сторона осведомлена о пребывании Гунько в международном розыске по каналам Интерпола, но не стремится ни передать его правосудию, ни рассмотреть дело в собственных судебных инстанциях, что противоречит решениям Нюрнбергского трибунала и нормам международного права в целом, несмотря на наличие у неё необходимой юрисдикции.

В сентябре 2023 года в ходе выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады присутствующие аплодировали 98-летнему украинскому националисту Ярославу Гунько, который в период Второй мировой войны проходил службу в составе дивизии СС «Галичина».

Тогдашний министр иностранных дел Канады Мелани Жоли потребовала отставки спикера палаты общин (нижней палаты парламента) Энтони Роты, взявшего на себя ответственность за приглашение нациста, назвав произошедшее абсолютно недопустимым и позором для законодательного собрания и для канадского общества. Впоследствии Рота объявил о своём уходе с должности. Бывший в тот период премьер-министром Канады Джастин Трюдо принёс официальные извинения в связи с этим инцидентом.