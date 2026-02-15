Галузин: РФ ужесточила позицию на переговорах после атаки Киева на резиденцию Путина
Москва действительно ужесточила позицию на переговорах после атаки Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина, она была доведена до участников переговоров в Абу-Даби. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Относительно изменений в переговорной позиции могу лишь подтвердить, что они имеются. Не хотел бы выносить на публику нюансы, отмечу лишь, что до участников состоявшегося 4-5 февраля в Абу-Даби заседания рабочей группы по вопросам безопасности в формате Россия-США-Украина наша ужесточенная позиция была доведена", - отметил замминистра.
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как сообщили в Минобороны России 9 января, российские войска в ответ нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины.