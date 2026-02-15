Посол России рассказал о подготовке визита Путина в Казахстан

В настоящее время Москва и Астана обсуждают даты визита президента России Владимира Путина в Казахстан в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в республике Алексей Бородавкин.

«Что касается визита президента России Владимира Владимировича Путина в Казахстан, то подобные ежегодные обмены визитами уже вошли в практику, в настоящее время осуществляется согласование его дат и ведется работа по субстантивному наполнению переговоров», — сказал дипломат.

Посол добавил, что визит Путина в Казахстан может стать одной из ярчайших страниц истории в отношениях между странами. По его словам, поездка российского лидера может придать дополнительный импульс динамике развития сотрудничества Москвы и Астаны.

11 ноября прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с двухдневным визитом и провел неформальную встречу с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда рассказал, что общение тет-а-тет продолжалось в течение трех часов. В ходе визита Токаев пригласил российского коллегу посетить Казахстан.

Ранее Токаев высказался о физической форме Путина.