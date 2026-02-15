Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил в интервью ТАСС, что Европа отказом от прямого диалога с Россией лишила себя места за столом переговоров.

По словам дипломата, из-за своей некомпетентности чиновники из Брюсселя просчитались в стратегическом плане. Он назвал евробюрократов абсолютно недоговороспособными, поскольку они говорят исключительно ультиматумами, требуют односторонних уступок и нацелены на причинение России максимального ущерба.

«Пока еэсовцы не поймут, что честное обсуждение первопричин украинского конфликта — это не уступка России, а вклад в долгосрочную стабильность и безопасность на европейском континенте, говорить об их роли в мирном урегулировании в каком бы то ни было качестве представляется преждевременным», — сказал Галузин.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что у Европы отсутствуют доводы в пользу участия в переговорах по Украине.