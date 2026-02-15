В Китае рассказали о триумфальном ответе Путина на провокацию

Президент России Владимир Путин дал триумфальный ответ на провокационный вопрос американского журналиста о Тайване. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Журналисты отметили, что журналист спросил у российского лидера, как Москва отреагирует на принятие мер по освобождению Тайваня со стороны Китая. По мнению авторов материала, данный вопрос был непростым, поскольку, если бы Путин заявил о поддержке Китая, то западные СМИ начали использовать его слова для нападок на Москву. При этом, если бы российский лидер отказался выразить солидарность, то это сыграло на руку США, которые хотят рассорить Россию и КНР.

«Путин сначала улыбнулся, и его мимика выдавала уверенность, спокойствие и неторопливость. Он словно сообщил репортеру, что раскусил его уловку», — говорится в материале.

В ответ на вопрос Путин заявил, что не знаком с подобными планами Китая, а давать оценку гипотетическим событиям бессмысленно, поскольку в политике сослагательное наклонение неуместно. По словам журналистов, такие слова разочаровали американца, но вызвали восхищение в КНР.

5 февраля китайское издание 360kuai сообщило, что Путин сразу поддержал Китай после угрозы главы США Дональда Трампа ввести санкции в отношении КНР. Журналисты отметили, что реакция Москвы на происходящее была очень быстрой и неожиданной.

Ранее Путин принял приглашение посетить Китай с официальным визитом в начале 2026 года.