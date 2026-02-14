Евросоюз разрушает западную цивилизацию ложными нарративами и разжиганием войны, в то время как Соединенные Штаты пытаются помешать бюрократам. Такую оценку дал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"США глубоко обеспокоены и пытаются помешать бюрократам Евросоюза разрушить западную цивилизацию. Но бюрократы ЕС сконцентрированы и имеют навыками разрушения через ложные нарративы, миграцию, разжигание войн и экономический спад. Неясно, кто победит", - написал Дмитриев на своей странице в социальных сетях.