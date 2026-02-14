МИД РФ прокомментировал заявления Баку о "преднамеренных" атаках на посольство в Киеве

Россия с недоумением восприняла высказывания Баку о якобы преднамеренных российских атаках на посольство Азербайджана в Киеве. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

"С недоумением восприняли высказывания официального Баку о якобы преднамеренных российских ракетных атаках на посольство Азербайджана в Киеве, - отметили в министерстве. - Напомним, что азербайджанской стороне своевременно предоставлялись необходимые разъяснения. В частности, 21 ноября 2025 года послу Азербайджана в Москве в ходе беседы в МИД России было выражено искреннее сожаление по поводу повреждений зданий и территории азербайджанской дипмиссии на Украине. Вместе с тем было отмечено, что повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины, предположительно, падения ракеты ЗРК "Патриот".