Политолог объяснил, почему отсутствие выборов на Украине затянет конфликт
Киев затянет конфликт, если откажется от проведения президентских выборов. Так считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько, сообщает NEWS.ru.
Безпалько уверен, что заставить власти в Киеве провести выборы может только давление США.
«На мой взгляд, выборы на Украине в 2026 году, только если американцы не будут очень сильно оказывать давление на Украину, не состоятся. И, скорее всего, Украина будет этому варианту развития событий сопротивляться, имитировать исполнение этих условий», — сказал политолог.
При этом Киев не сможет затягивать конфликт из-за нехватки бюджета и запаса прочности. Тогда, по словам, Безпалько, речь пойдет либо о новых военных столкновениях, например, в Юго-Восточной Азии, либо об открытом включении НАТО или ЕС в украинский конфликт.
Ранее депутат Рады заявил, что американская сторона требовала провести президентские выборы на Украине до 15 мая 2026 года. В противном случае США могут выйти из переговоров.