Киев затянет конфликт, если откажется от проведения президентских выборов. Так считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько, сообщает NEWS.ru.

Безпалько уверен, что заставить власти в Киеве провести выборы может только давление США.

«На мой взгляд, выборы на Украине в 2026 году, только если американцы не будут очень сильно оказывать давление на Украину, не состоятся. И, скорее всего, Украина будет этому варианту развития событий сопротивляться, имитировать исполнение этих условий», — сказал политолог.

При этом Киев не сможет затягивать конфликт из-за нехватки бюджета и запаса прочности. Тогда, по словам, Безпалько, речь пойдет либо о новых военных столкновениях, например, в Юго-Восточной Азии, либо об открытом включении НАТО или ЕС в украинский конфликт.

Ранее депутат Рады заявил, что американская сторона требовала провести президентские выборы на Украине до 15 мая 2026 года. В противном случае США могут выйти из переговоров.