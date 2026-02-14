Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко отреагировала на заявление Владимира Зеленского о переносе выборов на Украине. Комментируя слова политика, дипломат назвала их не иначе как «бредом больного», подчеркнув, что в Москве «понимают, чем он болен».

Захарова обратила внимание на противоречивость риторики Зеленского. По её словам, сначала украинский лидер призывает всех выстраивать электоральный процесс, а затем то ли передумывает, то ли вновь переносит дату голосования. Разобраться в такой логике, как отметила представитель МИД, не представляется возможным.

Ранее Зеленский в очередной раз заявил, что выборы на Украине в условиях военного положения проводиться не будут, сославшись на соответствующие нормы законодательства и требования безопасности. При этом на Западе, и особенно в Вашингтоне, всё чаще звучат призывы к Киеву определить чёткие сроки проведения избирательной кампании, даже несмотря на продолжающийся конфликт. Американские законодатели неоднократно указывали, что демократические процедуры не должны замораживаться на неопределённый срок.

В Москве же неоднократно ставили под сомнение легитимность Зеленского как главы государства после истечения его президентских полномочий. Российские власти заявляют, что не считают возможным вести какие-либо переговоры с лидером, чей мандат истёк, и рассматривают его исключительно как фигуру, удерживающую власть неконституционным путём.