Вассерман ответил критикующим его заявления Алаудинову и Вершинину

Если человек переходит на оскорбления, то он таким образом признает, что содержательных доводов у него нет, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Так в беседе с «Лентой.ру» политик ответил на критику его заявлений со стороны главы спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова и публициста Льва Вершинина.

«Обижаться на оскорбления нет смысла вообще. Потому что если человек переходит к оскорблениям, он тем сам признает, что содержательных доводов у него нет Анатолий Вассерман», — депутат Госдумы. «Что касается этой волны [критики], я отметил, что, насколько я могу судить, некоторые деятели, числящиеся военблогерами, судя по особенностям их биографий, скорее всего, засланные казачки. То есть направлены конкретно спецслужбами Украины для того, чтобы под видом резания правды-матки убеждать граждан Российской Федерации, что все пропало. Я также отметил, что до тех пор, пока нет достоверных данных по уже идущим расследованиям, естественно, я не могу называть их имена. Те, кто на меня обиделся, очевидно, знают, чье мясо съели», — рассказал Вассерман.

Вассерман оценил вероятность отказа Зеленского от территорий

Депутат добавил, что ранее обращался к Алаудинову с сообщением, что некоторые люди, утверждающие, что тесно с ним сотрудничают, ведут себя неадекватно. Он рассказал, что попросил генерал-лейтенанта подтвердить или опровергнуть связь с этими людьми.

«По этому поводу он уже высказался весьма резко. Кроме того, я обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой о проверке всех этих сведений и анализе поведения этих деятелей», — отметил политик.

По словам Вассермана, с критиковавшим его Вершининым он долгое время был в дружеских отношениях. Он рассказал, что был весьма близок с Вершининым в политических воззрениях, однако спустя годы в некоторых вопросах их точки зрения разошлись.

«Могу сказать, что многие из тех людей, которых я имел в виду, рассказывают очень красивые легенды. Многие из них весьма обаятельны. И я совершенно не удивляюсь, что Лев Рэмович мог подпасть под обаяние кого-то из них», — заявил депутат. «Я вижу, что рассказы одного из этих людей очень похожи на стандартную легенду заброски. Я вижу, что кое-кто из этих людей много лет активно высказывался в пользу террористической организации Украина, а потом вдруг резко начал рассказывать, что он против нее. Словом, для меня лично всей этой картины достаточно, чтобы относиться к ним с подозрением Анатолий Вассерман», — депутат Госдумы

Ранее Апти Алаудинов разместил в своем блоге запись из канала скрипача и военного волонтера Петра Лундстрема, который в ответ на пост публициста Льва Вершинина назвал депутата покусаным. Вершинин же «словами хотя я не прочь пожить еще, не дай мне Бог дожить до такого» намекнул на неадекватность Вассермана.

Поводом для новой критики парламентария стало его интервью Вячеславу Манучарову, в котором Вассерман порассуждал о «засланных казачках» с Украины в среде военблогеров, которые могут работать на территории России в интересах Киева.