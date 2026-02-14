В России ответили на резкое заявление Зеленского о возрасте Путина

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возрасте российского лидера Владимира Путина — это абсолютно хамское высказывание, отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на слова украинского президента о том, что у Путина «осталось мало времени» заключить сделку, так как Зеленский моложе его.

«Я читал это абсолютно хамское заявление. Я даже не могу комментировать слова Зеленского, глупость, которую он несет. Чего заслуживает такой человек? Он вообще не имеет права садиться за стол переговоров с нашим президентом. Он нелегитимен. Он провокатор, побирушка. Человек, который полностью скомпрометировал должность президента на Украине», — заявил Джабаров. «И он еще будет говорить по возраст, ссылаясь на то, что он моложе?! Дело же не в возрасте, дело в мозгах, которых у Зеленского, к сожалению, вообще не оказалось. Это худший президент в истории постсоветской Украины», — Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

Ранее Зеленский резко ответил на призыв американского коллеги Дональда Трампа быстрее заключить мирную сделку. По словам украинского политика, у президента России Владимира Путина «осталось мало времени», так как Зеленский моложе его.

Также Зеленский добавил, что Украина пошла на множество компромиссов.