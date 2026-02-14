В России прокомментировали атаку ВСУ на Белгород

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород, в результате которой есть жертвы, — это удар по мирным людям и объектам, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

Так о действиях ВСУ он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«К сожалению, была серьезная атака. Я читал где-то в пять часов утра, было пять пострадавших, повреждены 29 квартир. Нанесен серьезный ущерб. Это удар по мирным людям, мирным объектам», — прокомментировал Чепа.

По словам депутата, Украина продолжает осуществлять свои террористические действия. Он добавил, что таким образом Киев показывает, что не собирается принимать условия мирного соглашения.

Российские войска в костюмах Деда Мороза навели панику в рядах ВСУ

«Они действуют в рамках таких заявлений, которые делает [финский президент Александр] Стубб на Мюнхенской конференции, призывая украинцев завершать свое победоносное шествие. Победу же такие ястребы как Стубб видят в том, чтобы продолжать истощать Россию. При этом понимая, что Украина проигрывает, территориально несет большие потери, но это их не интересует», — заключил он.

В ночь на 14 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. В результате обстрела жертвами стали двое мужчин. Пострадали пять человек.