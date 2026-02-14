В ЕС поняли, что оказались на периферии нового мирового порядка и теперь хотят «запрыгнуть в последний вагон» при помощи возобновленного диалога с Россией. Это доказывают слова французского президента Эммануэля Макрона. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

Константинов отметил, что президент США Дональд Трамп сейчас активно занимается обустройством нового мирового порядка, а ЕС оказался отстранен от этого процесса.

«Европейцы оказались на периферии… В этом процессе им не отведено такой роли, какая у России, Китая, Индии. Они это чувствуют и хотят запрыгнуть в последний вагон», — сказал парламентарий.

По его словам, в Евросоюзе «вдруг вспомнили о России», забыв об оскорблениях, санкциях, недопуске спортсменов на Олимпиады и «теперь вдруг хотят поговорить с нами».

Константинов напомнил, что Россия никогда от диалога не отказывалась, «даже с врагами, коими они для нас стали». Если европейцы перестанут крутить одну и ту же «шарманку» и представят «новый текст», то его выслушают.

«Однако, это вовсе не означает, что мы когда-либо вернёмся к доверительным отношениям с Европой», — добавил Константинов.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон предложил европейским коллегам возобновить диалог с Россией.