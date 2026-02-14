В Совфеде оценили разлад США и ЕС по Украине

Европа и США все еще имеют разные позиции по поводу Украины и их разлад «еще не преодолен». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков прокомментировал новость о том, что госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 13 по 15 февраля, пропустил встречу с руководителями стран ЕС по поводу Украины «из-за плотного графика», однако встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Сенатор считает, что это «осознанный выбор, подтверждающий наличие серьезных расхождений между США и Европой».

«Отказ Рубио вновь выслушивать от представителей ЕС и Зеленского одну и ту же песню показателен: разлом между США и ЕС по Украине не преодолен, он добавляется к разлому по Гренландии и к базовым расхождениям по общественным ценностям. Возможно, это и не «холодная война» между США и Европой, но точно «холодный мир»», — заявил Пушков.

По его словам, руководители европейских стран, «как заведенные», повторяют те же слова о том, что «Россия должна истощиться, проиграть и так далее», и в их подходах «ничего не меняется».

Газета Financial Times сообщала, что европейские лидеры увидели в отказе Рубио от встречи по Украине ослабление интереса США к вовлечению ЕС в урегулирование конфликта. Кроме того, СМИ отметило, что европейские чиновники нервничают в преддверии выступления Рубио на конференции, ожидая прояснения позиции президента США Дональда Трампа в отношении ЕС.

Также Рубио рассказал, что на конференции хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации телеканала Newsmax, встреча должна состояться 14 февраля в 19 часов по московскому времени.