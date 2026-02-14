Рябков: БРИКС создает альтернативу всему, что США могут отключить одной кнопкой

БРИКС осознает риски Вашингтона и намерен создавать альтернативу всему, что Соединенные Штаты способны отключить "одним нажатием кнопки".

© Российская Газета

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Никакой недооценки рисков, связанных с американской политикой - и санкций, и тарифного давления - никто не допускает", - отметил он в интервью ТАСС.

Впрочем, дипломат уверен: "БРИКС на то и создавался, чтобы иметь, извините, под рукой альтернативу всему тому, что может быть отключено одним нажатием кнопки".

Рябков привел цитату из "Золотого теленка", заявив, что "никаких гарантий повторного включения получить нельзя", а "стопроцентную гарантию может дать только страховой полис".

Поиски решения проблемы продолжаются, отметил также он, назвав международную среду "токсичной".