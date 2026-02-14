Иностранные СМИ со ссылкой на окружение киевского главаря Владимира Зеленского сообщили, что он может рассмотреть возможность отказа от восточной части Донецкой области. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил, почему Зеленский физически не может позволить себе пойти на уступки, даже если будет их публично обсуждать.

© РИА "ФедералПресс"

«На Украине достаточно желающих убрать Зеленского, и один из возможных предлогов для этого – его согласие на какие бы то ни было территориальные уступки. Он это понимает, поэтому может рискнуть говорить об уступках, но согласиться на уступки не рискнет, в буквальном смысле слова, под страхом смерти», – рассказал Вассерман в беседе с aif.ru.

Анатолий Вассерман рассказал, какая территория Украины должна стать частью России

По информации зарубежной прессы, ссылающейся на приближенных к офису президента лиц, вариант с потерей части донецких территорий рассматривается Киевом как один из потенциальных сценариев развития событий. В то же время в ближайшем окружении Зеленского нарастает беспокойство, вызванное сужением возможностей для достижения каких-либо договоренностей с Москвой.

Вассерман в разговоре с корреспондентом подчеркнул, что даже гипотетические разговоры об уступках являются для главаря киевского режима «смертельными». Парламентарий отметил, что физическая расправа в случае реальных, а не словесных уступок станет для Зеленского неминуемой. По мнению аналитика, текущая ситуация оставляет украинскому лидеру все меньше пространства для маневра, а любые шаги к миру грозят ему потерей власти.

Ранее президент США заявил, что движение в сторону заключения мира с Россией должно исходить от Зеленского. Он считает, что у киевского шута есть прекрасная возможность начать действовать.