Посол России заявил о трудностях с контактами с властями Австрии

Обращения о визитах вежливости к властям Австрии нередко остаются без ответа или сопровождаются отказами. Об этом заявил РИА Новости посол России в Вене Андрей Грозов.

© Global look

«Реакция на мои запросы даже о визитах вежливости достаточно пассивная. Чаще получаем отказы, либо мои обращения вовсе остаются без ответа», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что отдельные положительные отклики всё же есть, однако их немного.

Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял о сложностях для сторонников диалога с Москвой.

В то же время посол России в Вене Андрей Грозов отмечал, что представители деловых кругов и гражданского общества Австрии проявляют готовность к выстраиванию отношений с российской стороной.