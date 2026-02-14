СМИ: РФ и Украина достигли согласия по режиму прекращения огня

Делегации России и Украины на прошедших в Абу-Даби переговорах достигли общего соглашения о том, как следует определять режим прекращения огня и как будет выглядеть демилитаризованная зона после прекращения боевых действий. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Тем не менее, по данным газеты, сторонам не удалось окончательно выйти из тупиковой ситуации. Так, по-прежнему остаются нерешенными два главных спорных вопроса: границы Украины и присутствие иностранных войск на территории этой страны.

В первый раз делегации России, Украины и США собрались в Абу-Даби 23 и 24 января. Второй раунд переговоров прошел там же с 4 по 5 февраля. В ходе последней встречи представители России и Украины также достигли соглашения об обмене 314 военнопленными.

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля. В консультациях будут участвовать все стороны, присутствовавшие на предыдущих встречах, – Россия, Украина и США. В этот раз Москву будет представлять помощник президента Владимир Мединский.

Президент США Дональд Трамп посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому действовать, чтобы не упустить возможность заключить мирное соглашение с Россией. Глава Белого дома подчеркнул, что Россия заинтересована в урегулировании конфликта и Зеленскому придется двигаться в сторону заключения сделки.