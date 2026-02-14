Европа полностью самоустранилась от процесса по урегулированию конфликта на Украине, заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгант Ишингер, передает телеканал CNBC.

«Мы здесь ни при чем. Все уже решено другими. Когда я смотрю на войну на Украине, — Европе здесь не место», — высказался он.

По мнению западного политика, тон в дискуссиях по вопросу Украины задают Россия и США, а Европа ушла на второй план.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что европейская сторона не будет представлена на переговорах по урегулированию украинского конфликта в Женеве.