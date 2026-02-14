В Кремле назвали год отсчета новой эпохи
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС назвал 2014 годом отсчета новой эпохи.
«Я бы сказал так, что, наверное, надо отмерять после 2014 года. После 2014 года поменялось все», — сказал чиновник.
Он напомнил о событиях в Европе и майдане на Украине, указав, что тогда был пройден некий Рубикон.
По словам Пескова, в новой реальности от России потребовались решительные действия, и президент Владимир Путин принял решение, которое концептуально изменило подходы к тем, кто раньше считался партнерами.
Представитель Кремля добавил, что от страны потребовалась большая решимость в отстаивании своих интересов, что впоследствии привело к началу специальной военной операции (СВО).
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал пересмотреть все отношения России с другими странами.