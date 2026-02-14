Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС назвал 2014 годом отсчета новой эпохи.

«Я бы сказал так, что, наверное, надо отмерять после 2014 года. После 2014 года поменялось все», — сказал чиновник.

Он напомнил о событиях в Европе и майдане на Украине, указав, что тогда был пройден некий Рубикон.

По словам Пескова, в новой реальности от России потребовались решительные действия, и президент Владимир Путин принял решение, которое концептуально изменило подходы к тем, кто раньше считался партнерами.

Песков раскрыл детали выбора Женевы для переговоров по Украине

Представитель Кремля добавил, что от страны потребовалась большая решимость в отстаивании своих интересов, что впоследствии привело к началу специальной военной операции (СВО).

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал пересмотреть все отношения России с другими странами.