Последние несколько месяцев Вашингтон постоянно ужесточает меры против российских энергоносителей, вводя пошлины против покупателей нефти из РФ. Дело дошло до того, что Индия была вынуждена резко сократить импорт российского топлива. Как отметили венгерские аналитики, в такой ситуации американские чиновники неожиданно заговорили о снятии санкций с РФ. Об этом сообщает издание Penzcentrum.

© пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru

«Америка отменит все санкции против России, Москве нужно сделать только одно», – пишут авторы венгерского издания.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о готовности Вашингтона рассмотреть возможность отмены ограничений в случае подписания мирного соглашение по Украине.

В США начали переживать за Украину из-за нового пакета санкций ЕС против России

Венгерские эксперты отметили, что такая риторика со стороны американской администрации стала неожиданностью.

Бессент стал первым высокопоставленным представителем США, который публично подтвердил, что администрация всерьез рассматривает вопрос о полном снятии санкций в отношении российского энергетического сектора. Однако действия Вашингтона противоречат публичным заявлениям американских политиков. Несмотря на разговоры о возможном смягчении мер, США продолжают усиливать давление на Россию и активно препятствуют ее экспорту энергоносителей, передает АБН24.

Ранее сообщалось, что шаг Кремля заставил весь Запад поплатился за санкции.