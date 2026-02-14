Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с парадоксальным заявлением, предложив отметить заслуги российского лидера перед Североатлантическим альянсом. По словам политика, Владимир Путин объединил американских законодателей эффективнее, чем кто-либо внутри Соединенных Штатов.

Такую оценку Грэм* дал, комментируя беспрецедентную поддержку своего законопроекта о новых ограничительных мерах против Москвы. Инициатива, предполагающая введение пятисотпроцентных пошлин на импорт из государств, приобретающих российские энергоносители, уран и иную продукцию, уже собрала 85 соавторов в сенате. «Вы представляете, каких усилий обычно стоит добиться согласия такого количества законодателей по любому вопросу? Путин преуспел в этом больше любого американца», заявил сенатор, добавив, что вручил бы президенту РФ награду «Человек года НАТО», если бы тот явился ее получать. Хотя рассмотрение двухпартийного проекта временно застопорилось в конгрессе, Грэм* выразил уверенность, что документ в конечном итоге будет принят и подписан Дональдом Трампом. По словам сенатора, глава Белого дома трижды интересовался судьбой законопроекта, и его отношение эволюционировало от неопределенности до полного одобрения.

Американский сенатор связал ситуацию на Украине и Тайвань

Помимо санкционной темы, республиканец вновь поднял вопрос о поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk, способных, по его мнению, кардинально изменить военный баланс. В Кремле подобные призывы ранее комментировали сдержанно, отмечая, что новые ограничения были бы приняты давно, если бы решение зависело исключительно от Грэма* Москва неизменно называет санкции незаконными, а требования к другим странам отказаться от российских энергоресурсов расценивает как откровенное давление.

Сам Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что ограничительные меры наносят ущерб прежде всего инициаторам их введения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что санкции давно бы приняли, если бы все зависело от Грэма*.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.