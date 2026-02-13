Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник раскритиковал генерального секретаря НАТО Марка Рютте после его высказываний о якобы медленном продвижении российских войск. В ответ депутат заявил, что в случае реального конфликта с Европой силы альянса будут уничтожены.

Колесник пояснил, что российская армия действует на Украине без спешки, чтобы беречь мирных жителей и своих военнослужащих.

— А вот если, не дай бог, мы будем продвигаться по ЕС, то его порвут. Рютте даже не заметит, мы превратимся в медведя, — подчеркнул депутат в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что за подобные заявления генсеку НАТО «щелбан надо дать». Колесник также отметил, что Рютте «ошибается», если не понимает разницы в подходах, и предупредил, что в случае прямого столкновения с европейскими странами «пройдем танком».

Помимо этого, ранее Марк Рютте заявил, что ответ НАТО будет «разрушительным» в случае блокирования Сувалкского коридора со стороны России. Так, он ответил на вопрос о том, может ли Россия якобы изолировать территории Польши и Литвы. Рютте добавил, что союзники по НАТО регулярно проводят учения, моделирующие все возможные сценарии на основе разведданных.

