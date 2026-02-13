Президент Франции объявил о планах создать прямой канал связи с Россией, что вызвало комментарий главы РФПИ о смене европейского подхода.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении создать прямой канал связи с Россией, передает РИА «Новости». По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, такое решение свидетельствует об изменении позиции Европы по отношению к России.

Дмитриев отметил в своем Telegram-канале: «Европа начинает менять подход – опасаясь взаимодействия России и США».

Он подчеркнул, что европейские страны стремятся наладить прямой диалог с Москвой, чтобы учитывать новые вызовы и угрозы для региона.

Ранее представители Франции неоднократно выражали заинтересованность в поддержке контактов с Россией на высоком уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией».

В списке участников встречи по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности не оказалось европейских лидеров.

Макрон отметил, что любые договоренности по Украине невозможны без участия Европы в переговорах и обсуждении вопросов безопасности.