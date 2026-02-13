Посол РФ Коронелли заявил, что руководство Кубы не исключает вторжения США

Руководство Кубы не исключает вторжение Соединенных Штатов на остров. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил посол РФ в Гаване Виктор Коронелли.

По его словам, в январе был подготовлен план введения чрезвычайной ситуации. И хоть сейчас речи о ЧС не идет, положение дел "крайне тяжелое".

Коронелли подчеркнул, что кубинское руководство готовится к любому развитию событий. На Кубе регулярно проходят военные учения, гражданское население готово к мобилизации в случае необходимости.

"У кубинцев, конечно, огромный опыт противостояния внешнему врагу, внешнему потенциальному агрессору и реальному агрессору", – заключил Коронелли.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил в стране режим ЧС якобы из-за угрозы со стороны Кубы и подписал указ, разрешающий вводить пошлины против государств за поставки Гаване нефти.

На фоне этого в республике возник энергокризис. Власти уведомили авиакомпании об отсутствии топлива для самолетов в 9 аэропортах страны до 11 марта.

В Кремле действия США назвали неправильными и отметили, что одна страна не должна "душить" другую и ее граждан.