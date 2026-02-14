Дмитриев: Европа начинает менять подход, опасаясь взаимодействия России и США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европа начинает менять подход, опасаясь взаимодействия России и Соединённых Штатов.

Об этом он написал в своём Telegram-канале, прокомментировав слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Европа установит прямой канал взаимодействия с Россией, чтобы не допустить переговоров без участия европейцев.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о поддержке идеи Макрона о возобновлении контактов с Россией при условии открытости между союзниками.

В Кремле вместе с этим заявили, что президент Франции и канцлер ФРГ Фридрих Мерц не пытались напрямую связаться с российским лидером Владимиром Путиным.