«Бес, ты время не попутал?»: Медведев осадил Мерца за милитаризм

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев подверг резкой критике планы Берлина по масштабному наращиванию военной мощи, проведя прямые параллели с нацистским периодом истории Германии. Комментируя амбиции немецкого руководства, российский политик в своем канале на платформе Max призвал главу ФРГ Фридриха Мерца адекватно оценивать историческую реальность.

Поводом для жесткой реакции стали заявления канцлера о намерении превратить Бундесвер в доминирующую военную силу на континенте.

«Бес, ты время не попутал? Сейчас 2026-й, а не 1933-й!» — написал Медведев, обращаясь непосредственно к немецкому лидеру.

Риторический выпад Медведева стал ответом на программную речь, которую федеральный канцлер Германии произнес на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. Глава немецкого кабинета министров пообещал в кратчайшие сроки сделать национальные вооруженные силы самыми мощными в Европе, чтобы положить конец стратегической зависимости от Вашингтона.