Мощный пожар произошел на НПЗ в Гаване

Пожар произошел на территории НПЗ «Ньико Лопес» в столице Кубы Гаване. Возгорание возникло на одном из складов нефтепродуктов, в результате над заливом поднялся густой черный дым, видимый из разных частей города.

По данным министерства энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы, пожар был быстро взят под контроль и локализован, никто не пострадал. Работа завода продолжилась в обычном режиме. Причины инцидента устанавливаются.

Инцидент произошел на фоне острого топливного кризиса на Кубе, вызванного ограничениями поставок нефти из-за санкций США.

Куба переживает один из самых тяжелых энергетических кризисов в своей истории, вызванный резким сокращением поставок нефти из-за усиления давления США. С января 2026 года администрация президента Дональда Трампа ввела меры, блокирующие нефтяные танкеры, направляющиеся на остров, и угрожает тарифами странам-поставщикам, в первую очередь Венесуэле и Мексике.

Это привело к тому, что Куба, зависящая от импорта около 60% нефти - примерно 100 000 баррелей в сутки - получила лишь 40 000 баррелей в день.

В результате по всей стране ввели жесткие меры рационирования топлива: ограничения на продажу бензина, закрытие части туристических объектов, сокращение рабочей недели в госкомпаниях до четырех дней, укороченные школьные дни и приоритетное распределение топлива для больниц, водоснабжения и ключевых служб.

Международные авиакомпании приостановили или отменили рейсы, поскольку с 10 февраля по 11 марта 2026 года на острове нет топлива для заправки самолетов.