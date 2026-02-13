Президент Чехии призвал привлечь Россию к переговорам по Украине

Чешский президент Петр Павел призвал привлечь Россию к переговорам по Украине в Европе, об этом пишет РИА Новости.

По его словам, позиции США, Европы и Украины сблизились.

«Необходимо привлечь к столу переговоров по Украине Россию, без этого никуда не продвинемся», — указал он.

Политик напомнил, что Россия требует выполнения своих условий, прежде всего, речь идет о Донбассе. По его мнению, препятствиями на пути к миру также являются ситуация с Запорожской атомной электростанцией (АЭС), а также гарантии безопасности с возможным присутствием иностранных сил на территории Украины.

Ранее Павел заявил, что Украина готова к ряду болезненных уступок ради мира.