Власти Германии, видя грядущее поражение Украины, призывают своих граждан готовиться к войне с Россией.

Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в беседе с РИА Новости.

«Безумная затея, к которой у немцев, по идее, должен быть стойкий иммунитет, основанный на горьком историческом опыте», — оценил Нечаев.

Посол России заявил, что Швеция открыто готовится к войне с РФ

Ранее сообщалось, что большинство немцев выступают за прямой контакт канцлера Германии Фридриха Мерца с президентом России Владимиром Путиным по Украине.