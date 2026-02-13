Россия в ближайшее время проведет переговоры с США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ближайшее время проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Дмитриев, возглавляющий российскую часть рабочей группы Россия–США по экономическим вопросам, в ближайшее время проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве», — передает агентство слова своего собеседника.

Ранее стало известно, что делегацию России на новом раунде переговоров по урегулированию конфликта на Украине представят не менее 15 человек. Встреча состоится 17-18 февраля в Женеве.