Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему местом следующей трёхсторонней встречи России, США и Украины выбрали Женеву.

По его словам, это связано с графиками всех трёх сторон.

«(Такое. — RT) место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трёх сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», — заявил ТАСС Песков.

Появились детали предстоящих российско-украинских переговоров в Женеве

Переговоры пройдут 17—18 февраля. Делегацию России возглавит помощник российского президента Владимир Мединский.