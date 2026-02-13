Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине

Песков раскрыл детали выбора Женевы для переговоров по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему местом следующей трёхсторонней встречи России, США и Украины выбрали Женеву.
По его словам, это связано с графиками всех трёх сторон.
«(Такое. — RT) место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трёх сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», — заявил ТАСС Песков.
Переговоры пройдут 17—18 февраля. Делегацию России возглавит помощник российского президента Владимир Мединский.