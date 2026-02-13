Песков: европейцев не будет на переговорах в Женеве

Переговоры в Женеве, которые пройдут 17-18 февраля, предполагают трёхсторонний формат. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что участвовать во встрече будут делегации России, США и Украины.

«Европейцев там не будет», — заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что российскую делегацию на встрече в Женеве возглавит помощник российского лидера Владимир Мединский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».