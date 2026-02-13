Россия мгновенно уничтожит силы Североатлантического альянса в случае прямого столкновения, а текущие темпы продвижения в зоне спецоперации обусловлены исключительно гуманным подходом к сбережению людей. Такой ответ генсеку НАТО на резкие слова в адрес России дал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Ранее Рютте в ходе выступления на Мюнхенской коференции заявил, что "Россия хочет, чтобы ее воспринимали, как медведя, но продвигается по Украине со скоростью улитки". Комментируя это высказывание в интервью порталу News.ru, депутат подчеркнул, что западные политики совершают критическую ошибку, пытаясь анализировать потенциал армии РФ на основе тактики, применяемой на Украине.

«Рютте сильно ошибается. Это по Украине мы движемся не очень спешно, потому что бережем мирное население и свои войска. А вот если, не дай Бог, мы будем продвигаться по ЕС, то его порвут. Рютте даже не заметит, мы превратимся в медведя. И если бы сейчас мы воевали с европейцами, то их бы уже не было», — сказал парламентарий.

Колесник предупредил, что недооценка реальных возможностей Москвы может закончиться для европейских столиц катастрофой, и посоветовал руководству Альянса воздержаться от неуместного юмора.

«За такие шутки в адрес армии РФ — щелбан надо дать. Пройдем танком», — резюмировал депутат.

Рютте не первый раз делает резкие заявления в адрес России. Перед заседанием глав минобороны стран стран-членов НАТО он заявил, что ответ Альянса будет разрушительным в случае блокирования Сувалкского коридора со стороны России.

