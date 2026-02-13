СМИ: Россию на переговорах в Женеве представят не менее 15 человек

Российскую сторону на переговорах с делегациями США и Украины в Женеве представят не менее 15 человек. Об этом сообщил источник ТАСС 13 февраля.

© Парламентская газета

По его словам, один из членов российской делегации — замминистра иностранных дел Михаил Галузин. В Женеву переговорщики прилетят 17 февраля, уточнил собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта пройдет 17-18 февраля.

Как писала «Парламентская газета», первый раунд консультаций российских, американских и украинских переговорщиков проходил в Абу-Даби 23-24 января. 4-5 февраля там же состоялась вторая встреча делегаций. По словам представителя Кремля, на ней, в частности, затрагивалась тема продления Договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США.