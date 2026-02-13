Переговоры по урегулированию украинского конфликта, планируемые в Женеве, станут продолжением трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Об этом рассказал в пятницу, 13 февраля, информированный источник.

По словам собеседника РИА Новости, общение продолжится "в расширенном формате для обсуждения как военных, так и других аспектов урегулирования".

ТАСС со ссылкой на свои источники добавляет, что в российскую делегацию на переговорах в Женеве войдет не менее 15 человек, включая заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина.

Тем временем секретарь украинского Cовета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров подтвердил, что очередной раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной пройдет 17-18 февраля в Женеве. Украинская делегация, по словам Умерова, уже начала подготовку к этой встрече.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что вместо ответственного и конструктивного подхода к мирному урегулированию Киев рассчитывает на перевооружение и продолжение конфликта. Об этом свидетельствует то, что Украина сознательно наращивает атаки на российскую территорию во время важных международных встреч по поиску решений конфликта.

Подготовлен меморандум о сотрудничестве России с США

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский предположил, что конфликт может закончиться через несколько месяцев, если переговоры будут идти успешно, однако отметил, что по территориальному вопросу до сих пор нет единого мнения.