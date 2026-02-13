Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла резкой критике заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о крахе мирового порядка, назвав его слова запоздалыми и лицемерными. В своем Телеграм-канале дипломат подчеркнула, что российская сторона на протяжении почти двух десятилетий предупреждала западных партнеров о деструктивных процессах, инициаторами которых выступали сами члены НАТО, включая официальный Берлин.

По мнению дипломата, нынешний кризис международной системы стал прямым следствием отказа Запада от соблюдения правовых норм в угоду неким неописанным «правилам».

«Был послевоенный миропорядок, основанный на международном праве. Потом натовцы его начали ломать, кстати, не без активной помощи Берлина. Обещали построить взамен "миропорядок, основанный на правилах". Но их даже не удосужились сформулировать», — заявила дипломат.

Захарова также отметила, что внезапное «прозрение» европейских политиков на Мюнхенской конференции выглядит как следование заранее подготовленным сценариям, а не как искреннее признание ошибок.

«Теперь раздали новые методички и выпустили говорящие головы их зачитывать. Неужели не противно выглядеть как... Мерц», — резюмировала автор публикации.

Дискуссия о крахе системы безопасности развернулась на 62-й Мюнхенской конференции, где канцлер Германии Фридрих Мерц официально признал, что прежнего порядка «больше нет». Это заявление прозвучало на фоне беспрецедентного охлаждения отношений между Европой и США.