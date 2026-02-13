Кремль подготовил предложения, которые могут привести к возвращению России к доллару в рамках экономического партнерства с администрацией Дональда Трампа. В не предававшемся огласке документе, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, есть и другие пункты «ошеломляющего предложения» для дружбы с США.

По данным Bloomberg, пока это только внутренний меморандум «высокого уровня», распространенный среди высокопоставленных российских чиновников. Видимо, для обдумывания. Агентство уточняет, что неясно, предлагала ли Россия какие-либо пункты США из этого меморандума.

Пункты такие:

1. Долгосрочные контракты на модернизацию российского авиапарка с потенциальным участием американских компаний.

2. Совместные предприятия в нефтегазовой сфере, включая добычу на шельфе и сложных месторождениях, с компенсацией ранее понесенных убытков американским фирмам.

3. Льготные условия для возвращения американского бизнеса на российский потребительский рынок.

4. Сотрудничество в ядерной энергетике и сфере искусственного интеллекта.

5. Возвращение к долларовым расчетам, в том числе в энергетических операциях.

6. Совместная добыча стратегического сырья: лития, меди, никеля, платины.

7. Продвижение ископаемого топлива как альтернативы политике низких выбросов.

Пункты эти обобщенно можно назвать «возвращаемся к тому, что было до». Прощай, например, отечественный гражданский авиапром, снова здравствуй «страна-бензоколонка». Потому что очень сложно поверить, что теперь «сотрудничество» будет построено как-то по-новому. Ибо «можно, а зачем?».

Дмитрий Песков в пятницу не опроверг наличие «меморандума». Лишь заметил, что «от использования доллара никто не отказывался» - это США ограничили целый ряд стран в праве использовать доллар, заставив их использовать альтернативные платежи. А вот Bloomberg пишет, что реализация этого и других предложений означала бы «ошеломляющий разворот кремлевской политики и, потенциально, кардинальные изменения в мировой финансовой системе». Но отмечает, что западные чиновники, знакомые с документом, считают маловероятным, что Путин в итоге пойдет на сделку с США, противоречащую интересам Пекина.

Замечательно, что такой документ о намерениях стал достоянием общественности. Многое проясняет. И показательно, что узнаем мы о нем из западной прессы.