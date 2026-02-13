Переговоры по Украине, РФ в «Совете мира» и отказ от доллара: главные заявления Пескова сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 февраля ответил на вопросы журналистов. Среди прочего, он прокомментировал переговоры по Украине, возможное участие России в «Совете мира» и дедолларизацию.

Новый раунд переговоров по Украине

Песков подтвердил, что Россия, США и Украина договорились о новом раунде трехсторонних переговоров, передает ТАСС. Встреча пройдет на следующей неделе. Песков заявил, что точная дата и место встречи будут названы позднее.

Позиция по «Совету мира»

Песков заявил, что Россия пока не определила свою позицию по поводу участия в «Совете мира» - организации, запускаемой президентом США Дональдом Трампом. Песков отметил, что этот вопрос прорабатывает МИД РФ. Российские дипломаты «во взаимодействии с партнерами и союзниками пытаются разобраться в этой теме».

Песков добавил, что Россия - пока единственная страна в мире, решившая выделить миллиард долларов для помощи Палестине, сообщает ТАСС. Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что в приглашении Трампа в «Совет мира» в первую очередь шла речь об урегулировании на Ближнем Востоке и решении насущных проблем палестинского народа. В связи с этим президент России предложил направить в организацию миллиард долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов.

Сотрудничество России и США

Песков подтвердил, что Россия предлагает США экономическое сотрудничество, сообщает ТАСС. Так он прокомментировал сообщения СМИ о направленном в Вашингтон российском плане экономического взаимодействия.

«Разумеется, мы предлагаем сотрудничество. Разумеется, в этом сотрудничестве заинтересованы потенциально компании двух стран - вот вам и совместные предприятия», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что продолжает работу группа по экономическим вопросам, в которую входят Россия и США. Однако до разрешения украинского кризиса «вряд ли можно говорить о чем-то конкретном», подчеркнул Песков. Представитель Кремля отметил, что есть американские компании, которые хотят вернуться на российский рынок.

О дедолларизации

Песков заявил, что Россия никогда не отказывалась от использования доллара - это США ограничили использование своей валюты для транзакций, передает ТАСС. По словам Пескова, если США снимут ограничения, доллар столкнется с конкуренцией со стороны альтернативных и национальных валют.